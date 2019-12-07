США заподозрили российские системы ПВО в атаке на свой беспилотник

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) считает, что американский беспилотник, пропавший в конце ноября в небе над Ливией, мог быть сбит российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters, не указывая источник данной информации.

Вместе с тем агентство приводит высказывание командующего AFRICOM Стивена Таунсенда, потребовавшего вернуть США обломки сбитого дрона.

О потере беспилотника в Ливии американские военные сообщили 23 ноября, писало Deutsche Welle. В AFRICOM заявили, что дрон не был вооружен и проводил разведку. Тип и модель аппарата не уточнялись.

Вместе с тем в Ливийской национальной армии (ЛНА), подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, еще 25 ноября заявили, что по ошибке сбили беспилотник США над Триполи. Как сообщала газета The New York Times, высокопоставленный представитель армии пояснил, что бойцы ЛНА приняли американский аппарат за дрон турецкого производства, используемый армией правительства национального согласия, заседающего в Триполи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!