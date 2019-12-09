Турция выслала во Францию боевиков «Исламского государства»

Власти Турции выслали во Францию 11 боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) с французским гражданством. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на турецкое министерство внутренних дел.

В том же заявлении МВД говорится, что экстрадиция иностранных граждан, связанных с ИГ, продолжится и для граждан других стран. Правоохранители отмечают, что ряд стран Евросоюза прикладывает усилия, чтобы не принимать арестованных в Турции европейских граждан-террористов.

По данным Anadolu, Турция депортировала около 7,5 тысячи террористов ИГ, в тюрьмах страны остается еще 1149 боевиков из этой организации.

11 ноября стало известно, что Турция приступила к реализации своей программы по репатриации боевиков. Тогда сообщалось о депортации одного арестанта с гражданством США и семерых граждан Германии.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу еще 8 ноября заявил, что Турция начнет отправлять пленных боевиков ИГ обратно в Европу, даже если их гражданство будет аннулировано. Он также осудил озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над ними там, где они совершали преступления.

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