В Кремниевой долине разрешили работать босиком

В Кремниевой долине в США разрабатывают новые правила для привлечение сотрудников стартапов. Как сообщает Business Insider, теперь сотрудникам разрешено работать в домашних тапочках или босиком.

В частности, по-новому начали привлекать сотрудников в стартапы Gusto и Notion, которые занимаются разработкой корпоративного ПО. Издание указывает, что такой подход помогает компаниям привлекать специалистов, которым комфортнее работать в домашней обстановке. Однако у таких нововведений есть и критики: они уверены, что таким образом работники оказываются в так называемых «золотых наручниках», чаще задерживаются в офисе и позже приходят домой.

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Ранее в начале декабря стало известно, что компания Ford разрешила новому финансовому директору Тиму Стоуну приходить на работу со своей австралийской овчаркой. Как сообщал Bloomberg, необходимость приводить с собой собаку он объяснил тем, что животное снимает стресс и повышает настроение. После этого Ford разрешил еще 1300 новым сотрудникам приводить с собой животных.

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