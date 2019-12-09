Глава Якутии оценил преимущества будущего моста через Лену

Мост через Лену «станет составной частью Северного широтного хода, соединит запад Якутии с Магаданом, а в течение ближайших 15 лет мы уже выйдем на Иркутск». Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной реализуемым в Республике Саха мегапроектах, реализуемых заявил глава Якутии Айсен Николаев, передает корреспондент «Ленты.ру». Айсен Николаев также добавил, что благодаря мосту «впервые появится возможность автомобильного выхода к Охотскому морю и дальше — к Тихому океану».

Глава Якутии уверен, что с вводом Ленского моста «круглогодичная транспортная доступность для населения возрастет с 23 до 83 процентов. Прямое снижение затрат на северный завоз составит четыре с лишним миллиарда рублей». Айсен Николаев вспомнил, что, когда рассказывал об этом Владимиру Путину, президент страны отметил, что «это, наверное, единственный проект, который имеет не только экономические последствия, а и прямую бюджетную эффективность с момента завершения строительства».

Глава Якутии рассчитывает, что за 2020-ый год проект пройдет этапы проектирования и прохождения госэкспертизы, а непосредственно строительство начнется в 2021-ом году. «При правильной организации работ в 2025-ом году мост вместе с подъездными путями будет построен», — подытожил Айсен Николаев.

Месяц назад президент России Владимир Путин одобрил строительство моста через Лену в районе Якутска, подписав все необходимые разрешительные документы.

Автомобильный и железнодорожный мост через реку Лену в районе Якутска объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». Первое технико-экономическое обоснование проекта строительства Ленского моста было представлено 33 года назад, в 1986-ом году. В 2013-ом вопрос его возведения считался уже решенным, но проект не был реализован из-за строительства Крымского моста. По мнению большинства российских экспертов, появление Ленского моста, кроме геополитических выгод, откроет доступ к большому количеству полезных ископаемых Якутии, снизит стоимость продовольственных и других товаров для ее жителей, позволив каждой семье региона ежемесячно экономить около пяти тысяч рублей.