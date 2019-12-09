Подмосковье и Москва решили создать единую транспортную платежную систему

Правительство Подмосковья и мэрия Москвы разрабатывают совместное решение о единой платежной системе, сообщил вице-губернатор региона Игорь Тресков. Его цитирует РИАМО в понедельник, 9 декабря.

«Мы сейчас вырабатываем совместное решение о том, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством», — сказал Тресков.

По его словам, сейчас уже карты «Стрелка» и «Тройка» объединены, но стороны нацелены сформировать единую платежную систему.

С понедельника проезд на первых двух Московских центральных диаметрах стал платным.

В конце ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал увеличение числа вагонов поездов, которые ходят по МЦД-1. Ранее он назвал этот проект транспортной мини-революцией. По его мнению, МЦД значительно улучшит качество жизни людей.