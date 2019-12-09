В России вспомнили подвиги своих героев

Добровольцы в рамках патриотической акции рассказали жителям о героях России и Советского Союза, всего в мероприятии приняли участие более пяти тысяч человек. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального штаба ОНФ, поступавшем в редакцию «Ленты.ру».

В течение дня волонтеры раздавали прохожим листовки в виде «фронтовых треугольников» с информацией о героях, в честь которых названы улицы и скверы городов. Речь идет не только о ветеранах Великой Отечественной войны.

«Мы хотим обратить внимание жителей разных городов на то, что улицы, на которых они живут, не просто так названы именами разных людей. Это настоящие герои», — рассказал волонтер из Иркутской области Евгений Тарасенко.

Ранее в понедельник социологи сообщили, что россияне считают министра обороны Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.

Всероссийская акция «День Героев Отечества» проходит ежегодно. В Москве в этом году активисты раздавали памятные треугольники возле Музея-панорамы «Бородинская битва».

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