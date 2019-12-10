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Затворник месяц прожил с разлагающимся телом отца из-за страха одиночества

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В Японии добровольный затворник около месяца не хоронил тело умершего отца. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

61-летний мужчина жил в Токио со своим 91-летним отцом. Он перестал работать и выходить из дома около 40 лет назад, когда умерла его мать. Единственным источником их дохода была сначала зарплата, а затем пенсия отца.

В конце июля отец затворника умер. Японец никому не сообщил о его смерти и в течение нескольких недель каждый день мыл и переодевал разлагающееся тело. Кроме того, он отгонял от него насекомых, привлеченных запахом. Так продолжалось, пока соседи не обратили внимание на зловоние и не вызвали полицию.

На суде затворник объяснил, что не мог вызвать скорую помощь, так как боялся, что тело заберут, и тогда он останется совсем один. «Мне было не с кем поговорить, поэтому я просто поддерживал бы все, как было», — добавил он. Сторона обвинения настаивала на том, что японец скрывал смерть отца, чтобы присвоить его пенсию.

Суд приговорил японца к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По оценке специалистов, затворнический образ жизни ведут около 540 тысяч японцев в возрасте от 15 до 39 лет и 613 тысяч жителей страны в возрасте от 40 до 64 лет. Они избегают посторонних, нигде не работают и живут за счет родителей.

В 2018 году сообщалось, что в Японии 49-летний затворник несколько недель прожил с телом умершей матери, поскольку не знал, что с ним делать. Тело женщины обнаружила ее 45-летняя дочь.

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