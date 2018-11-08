Японский затворник несколько недель прожил в одной квартире с трупом матери

Японец несколько недель прожил с телом умершей матери, потому что не знал, что с ним делать. Об этом сообщает информационный портал Sora News 24.

Инцидент произошел в городе Иокогама, столице префектуры Канагава. Полицейские арестовали 49-летнего безработного мужчину и обвинили его в том, что он не позаботился об умершей должным способом. Им удалось выяснить, что 76-летняя женщина скончалась примерно в середине октября на кухне собственной квартиры. Ее тело уже начало разлагаться, когда сын-хикикомори переместил его в спальню.

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Тело женщины обнаружила ее 45-летняя дочь 4 ноября, когда приехала в гости к матери. Она обратилась в полицию, на следующий день ее брата арестовали. Полицейские описали его как «полностью неспособного разговаривать с людьми человека». Мужчина отказался общаться вслух и написал записку: «Я ничего не мог сделать после смерти матери, поэтому я решил подождать, когда в очередной раз приедет сестра».

На теле женщины не обнаружили следов насилия, полиция убеждена, что причиной смерти стала болезнь или старость. Стражи порядка пока не говорят, понесет ли мужчина наказание за то, что не сообщил о смерти матери (это считается преступлением в Японии). Однако, учитывая его психологическое состояние, у японца есть шансы его избежать.

Хикикомори — японцы, отказывающиеся от социальной жизни, зачастую вообще не выходящие из дома, не имеющие работы и живущие за счет родственников. В 2010 году правительство Японии сообщало о 700 тысячах хикикомори, власти пытаются бороться с явлением и пытаются социализировать затворников.

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