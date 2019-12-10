Ведущий «Мисс Вселенная» напомнил участнице о наркокартелях и разгневал зрителей

Ведущий конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» Стив Харви пошутил над участницей из Колумбии Габриэлой Тафур (Gabriela Tafur), напомнив ей о мстительности наркокартелей, чем разгневал зрителей. Как сообщает The Daily Dot, многие выразили свое возмущение произошедшим в соцсети Twitter.

Во время конкурса ведущий и колумбийка вспомнили ситуацию 2015 года, когда Харви по ошибке назвал не ту девушку победительницей конкурса — вместо «Мисс Филиппины» он объявил «Мисс Колумбия». В результате неприятного инцидента ведущий извинился перед Ариадной Гутьеррес (Ariadna Gutierrez), представлявшей тогда Колумбию.

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Объявив участницу, Харви с волнением посмотрел на лист с конкурсантками, чтобы понять, правильно ли он все сделал. «Вот тут, все верно. Справился», — произнес он зрителям и передал микрофон Тафур. Она в ответ все равно уточнила, «правильно ли он прочитал или надо вернуться к остальным».

«Знаешь, я ведь переживаю по этому поводу», — заметил он. Модель в ответ подчеркнула, что переживать не стоит, и она его простила, как и ее поклонники в зрительном зале. «Ты, может, и да, и даже они в зале, но не картели — они к такому относятся по-другому», — отшутился Харви и продолжил вести шоу.

По мнению зрителей, шутка была некорректной, ведь высмеивается насилие в отношении жителей страны и является популярным стереотипом о Латинской Америке. «Стив Харви и его шутки про колумбийские картели — на выход», — написала JulieTheBeauty. Юзер valewritesstuff отметила, что ведущему хочется избавиться от позора из-за ошибки в 2015 году, но он «продолжает неуважительно шутить о Колумбии». Колумбиец под ником jsolanos1979 подчеркнул, что его страна — это «гораздо больше, чем только картели», а шутку назвал «совершенно не смешной».

Финал конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» состоялся 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия. В этом году его выиграла представительница Южно-Африканской Республики, 26-летняя Зозибини Тунци. Она активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.

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