Обвиненный Украиной в шпионаже российский адвокат вернулся на родину

В Москву вернулся адвокат Георгий Левчук, которого Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в мошенничестве и шпионаже. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, на Украине остаются еще два фигуранта шпионского дела: адвокат из Мосюрколлегии Владимир Филимонов и глава фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный. Их вместе с Левчуком задержали в Киеве в октябре 2018 года по заявлению бывшего гендиректора «Военно-строительного управления Москвы» (ВСУМ) Алексея Душутина, скрывшегося от российских органов на Украине и находящего в розыске Интерпола.

Левчук и Филимонов являлись адвокатами Душутина и прилетели в Киев, чтобы встретиться со своим клиентом. В ресторане «Индиго», по словам Левчука, он обсудил с Душутиным стратегию защиты при обжаловании в Мосгорсуде заочного ареста бизнесмена, после чего адвокат получил от клиента в качестве оплаты услуг 500 тысяч евро.

В этот момент в ресторан ворвались одетые в маски и бронежилеты вооруженные спецназовцы, забрали Левчука и увезли в СБУ. Там ему предложили признать вину в шпионаже, а в случае отказа угрожали вывезти в лес или посадить в камеру с боевиками «Правого сектора» (запрещен в России), откуда он не выйдет живым.

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Официально СБУ на пресс-конференции после задержания российских адвокатов заявила о раскрытии шпионской сети. По версии украинских спецслужб, Левчук для российской разведки собирал в Киеве данные о складах боеприпасов украинской армии, чтобы их уничтожили диверсанты из ДНР и ЛНР. Также, как по данным СБУ, российские адвокаты взятую у Душутина крупную сумму планировали без его ведома потратить якобы на подкуп должностных лиц в России, украинца Нагорного обвинили в госизмене.

По словам Левчука, он сидел в камере-одиночке, без прогулок и со скудным питанием.

Весной этого года следствие по шпионскому делу завершилось, фигурантов перевели под домашние аресты. Защите Левчука удалось добиться снятия с него всех процессуальных ограничений, и он смог вернуться в Москву. В настоящее время адвокат проходит лечение. Суд над фигурантами шпионского дела по существу так и не начался — единственный потерпевший и основной свидетель Алексей Душутин не приходит на заседания.

Левчук считает, что шпионское дело появилось вследствие провокации его бывшего клиента. Душутин таким образом пытается заработать лояльность украинских властей и, получив от них статус беженца, избежать экстрадиции в Россию.

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