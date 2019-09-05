Украинский суд отпустил работавшего на ФСБ офицера ВСУ

В рамках готовящегося обмена заключенными между Москвой и Киевом России будет передан офицер Вооруженных сил Украины Александр Ракушин, которого подозревают в работе на ФСБ. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Ракушина Родиона Пугача.

Именно с подготовкой Ракушина к обмену связано его освобождение из-под стражи. Соответствующее решение суд принял 5 сентября. По словам Пугача, его освобождение и готовящийся обмен связаны. «Хотя он гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен», — сказал адвокат. Он отметил, что дело против его подзащитного прекращено не было.

Ракушин был задержан СБУ в июне этого года. Его подозревают в работе на ФСБ России. По версии СБУ, украинский военнослужащий был завербован в 2017 году, когда ездил на встречу выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Юрия Андропова.

Материалы по теме Россия и Украина начали обмен заключенными Стороны держат детали операции в секрете

Ранее 5 сентября стало известно, что украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего зенитчика Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого Киев задержал как причастного к гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году.

По данным СМИ, обмен может состояться уже 7 сентября. Кремль не подтверждает эту информацию, отмечая, что из-за чувствительности темы «анонсов быть не может».

По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35», однако список имен пока неизвестен.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!