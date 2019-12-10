В МОК вступились за «чистых» российских спортсменов

Комитет спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) призвал защитить права «чистых» российских атлетов. Заявление опубликовано в Twitter.

«Верим, что права чистых спортсменов, которые были непричастны к этому, должны быть защищены. У них должно быть право продолжить свою спортивную карьеру при тщательной их проверке», — говорится в обращении.

Кроме того, комитет одобрил действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении причастных к разбирательствам лиц. «Мы решительно осуждаем действия российских властей по сокрытию допингового скандала», — отметили в комитете спортсменов МОК.

10 декабря президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что WADA своей деятельностью стремится унизить Россию и отечественных спортсменов. Агапитов добавил, что российские атлеты «вынесут этот удар».

9 декабря исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах. Речь идет обо всех соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Дисквалификация продлится четыре года. Кроме того, Россия не сможет подавать заявку на проведение таких турниров. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим Кодексу WADA и лишили его лицензии на дальнейшую работу.

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