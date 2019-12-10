Синергию креативных индустрий обсудят на Red Apple Festival

Мировой опыт от обладателей Каннских львов и лидеров международного креативного сообщества, противостояние современных каналов коммуникации, проблемы Influence в творческой среде и новой реальности в Instagram, а также вопросы соотношения дизайна и смыслов будет обсуждать на фестивале Red Apple Festival, который состоится 12-13 декабря на площадке Цифрового делового пространства. Гостям фестиваля будут предложены более 60 часов образовательной программы. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия.

Представители таких международных компаний как MediaCom Israel, PHD Media Global Business, OMD EMEA, Publicis Spain, Pi School поднимут темы, которые коснутся как креативной составляющей, так и глобальных вопросов стратегического планирования и устойчивого развития. Яркими примерами результативности подходов к созданию контента, и в частности канонами копирайтинга и управления вниманием поделиться автор бестселлера «Пиши, сокращай» и создатель сервиса по улучшению текста «Главред» Максим Ильяхов. Гости фестиваля узнают много интересного о нашумевшем кейсе «Почитай старших» от компании «Билайн», «Яндекс» и агентства Contrapunto. С правилами воплощения идей поделятся представители музыкального агентства Fancy State и кастинг-сервиса hey!producer и RA Voskhod, а также композитор, музыкант и продюсер Антон Беляев.

О том, как противостоят TikTok и Netflix, TV и Digital, VR и AR в OOH через призму креатива расскажут в рамках нескольких панельных дискуссий спикеры Divico, TiKTok, телеканала «Пятница», телеканала ТВ-3, ТНТ Premier-Studios, Яндекс.Эфира, видеосервиса Start, Европейской медиагруппы, Russ Outdoor, AliExpress Russia, Mail.ru, TOUS Russia. Creative Agency Partner CEE Facebook Адам Новоковски и креативный стратег Facebook в Польше Роберт Ольшевски проведут воркшоп по использованию всех возможностей Instagram и расскажут о том, как вовлекать аудиторию с помощью креатива на данной платформе.

Екатерина Черкес-заде — директор первого в России университета креативных индустрий Universal University, объединяющего семь школ, и ведущие преподаватели университета поделятся с аудиторией главными инсайтами. Представители Zebra Hero, Сomtube.me, Digital Milestone, Blogger Base и Global Star Russia в своих секциях расскажут об алгоритмах успешных кампаний, факапах при работе с инфлюенсерами и контенте, способном разрушить любые стереотипы.

Гостями Red Apple станут: комик, музыкант, режиссер, сценарист и актер Сергей Мезенцев, актриса, создатель и ведущая YouTube-шоу «Бар в большом городе» Ирина Чеснокова, актриса и звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская, блогер Илья Шабельников (Сатир).

Media Direction Group и e:mg c профессионалами индустрии моды, киберспорта и социально-возрастной классификации аудитории обозначат важность развития данных течений. В беседах примут участие спикеры из Fashion-компании Real Profit Group, международной выставки моды CPM - Collection Premiere Moscow (компания Messe Dusseldorf Moscow) и Lamoda Group, ESforse Holding и Virtus.pro, Сбербанка, агентства BrandScience, проект {Лазарева}, а также агентства возрастных моделей Oldushka.

Red Apple расскажет о вдохновении, тенденциях и взглядах на креатив от лица директора телеканала 2х2 Дениса Всесвятского, бренд-дизайн директора RA Voskhod Владислава Деревянных, креативного директора BBDO Branding Александра Загорского, креативного директора KidZania Moscow Родиона Арсеньева, а также поможет углубиться в фестивальные креативы и инсайты жюрения вместе с экспертами фестивалей международного уровня — в том числе ADCE.

12 декабря пройдет церемония вручение наград по направлениям MEDIA и MARKETING, а 13 декабря будут подведены итоги в направлении CREATIVE