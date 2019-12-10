Акула прогрызла руку ныряльщика до кости

Австралийский пловец сам добрался до больницы после нападения акулы несмотря на раны. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний житель Перта Питер О’Хэллоран (Peter O'Halloran) занимался подводным плаванием с дыхательной трубкой в районе города Эксмут, штат Западная Австралия. Хищная рыба набросилась на него, когда он был в 400 метрах от берега.

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«Кто-то схватил меня за руку и хорошенько тряхнул, откусил от нее кусок приличного размера», — говорит О’Хэллоран. Отделавшись от акулы, мужчина доплыл до берега и обратился в больницу, где ему оказали первую помощь. После этого он полетел в Перт для хирургической операции.

В аэропорту Перта О’Хэллоран продемонстрировал журналистам рентгеновский снимок. «Мне сказали, что там недостает фрагмента кости, — пояснил он. — Она откусила краешек кости, прогрызла ее через все бывшее там мясо».

В 2018 году сообщалось, что один из отдыхающих на австралийском мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, вытащил из воды напугавшую его акулу. На фотографии, сделанной после инцидента, он позирует на каменистом пляже рядом с мертвой рыбой, длина которой сопоставима с ростом взрослого человека.

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