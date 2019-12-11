Петров и Гудков зададут друг другу откровенные вопросы

Актер Александр Петров и шоумен Александр Гудков зададут друг другу откровенные вопросы в рамках «Эстафетного интервью», которое пройдет в Театре имени М.Н. Ермоловой 22 декабря. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении организаторов мероприятия.

«Эстафетное интервью» — это импровизированная беседа без сценария и репетиций, в которой, помимо самих героев, участвуют зрители.

Предстоящее «Эстафетное интервью» — второе по счету. В первом Петров штурмом взял интервью у актера Сергея Бурунова, с которым вместе снимался в сериале «Полицейский с Рублевки». В шоу участвовала актриса Александр Бортич, а также группа BrainStorm. О музыкальном госте предстоящего мероприятия объявят дополнительно.

«Эстафетное интервью» создано в поддержку благотворительных фондов «Подари жизнь» и «Дом с маяком», часть средств от продажи билетов отправят в помощь тяжелобольным детям.

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