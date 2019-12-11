Форум «Живу Спортом» открылся в Подмосковье

Форум «Живу Спортом» стартует в Подмосковье в среду, 11 декабря, в Доме регионального правительства, сообщил министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков. Его цитирует РИАМО.

«Проведение форума — большое подспорье для представителей всей спортивной индустрии. Участие в деловой программе мероприятия позволит услышать мнение социального и бизнес секторов и наметить новые направления в работе», — сказал он.

Министр уточнил, что в рамках мероприятия состоятся различные мастер-классы, деловые встречи, дискуссии.

Ожидается, что в форуме примут участие 50 спикеров. В частности, будут затронуты темы спортивного маркетинга и состояния фитнес-туризма в России, говорится в сообщении.

Ранее подмосковный губернатор Андрей Воробьев поставил задачу развивать спортивную инфраструктуру в регионе. Он также призвал сделать спортивный образ доступным для жителей. Особое внимание, по его словам, в этой связи нужно оказать людям старшего поколения.