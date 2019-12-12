В России оценили готовность Европы вступиться за «Северный поток-2»

Большая часть Европы заинтересована в проекте «Северный поток-2», заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Так он оценил призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе ответить на санкции США против газопровода. Об этом сообщает RT в четверг, 12 декабря.

«Европа уже давно пришла к выводу, что позиция Соединенных Штатов связана прежде всего с желанием продавать свой газ. Этим и объясняются санкции и ограничительные меры, вводимые на протяжении всего строительства», — сказал сенатор.

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По его словам, многие европейцы осознают, что газопровод гарантированно обеспечит их нужды. Цеков отметил, что сегодня «накапливается критическая масса тех, кто готов к жесткому ответу Соединенным Штатам».

Ранее Зеле вступился за магистральный газопровод из России в Германию, призвав европейские страны принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2». По его словам, газопровод повышает энергобезопасность Евросоюза. Кроме того, российский газ обходится дешевле американского, напомнил он.

10 декабря стало известно о новых санкциях США в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Запуск газопровода запланирован на середину следующего года.

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