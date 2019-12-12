МИД прокомментировал идею США признать Россию спонсором терроризма

Представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала идею США объявить Россию спонсором терроризма, передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению дипломата, Москва стала одной из главных тем, которую поднимают участники президентской гонки в Штатах. «Мы неоднократно выражали наше не только сожаление, но и неприятие подобных подходов. Они явно не дополняют и не служат делу развития двусторонних отношений», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что удивлена тем, что американские политики «не могут придумать ничего другого». По мнению Захаровой, их даже не волнует упущенная выгода Вашингтона в связи с антироссийскими кампаниями. Представитель МИД подчеркнула, что в США предпочитают «насаждать русофобскую политику».

Ранее в декабре стало известно, что международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, является ли Россия спонсором терроризма. В настоящий момент такими странами признаны Иран, КНДР, Сирия и Судан.

В августе 2018 года в сенат Конгресса США был внесен законопроект под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Его подготовили сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин. В документе, в частности, предлагается рассмотреть вопрос о признании России государством, спонсирующим терроризм.

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