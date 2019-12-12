В Госдуме прокомментировали идею США признать Россию спонсором терроризма

Госдума может зеркально ответить США на идею американских сенаторов признать Россию спонсором терроризма. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин, комментируя одобрение международным комитетом сената Конгресса США соответствующего законопроекта.

По его словам, у российских властей нет причин заниматься подпиткой террористов, однако на этот счет есть вопросы к Соединенным Штатам. «Любая террористическая группировка в мире не может существовать без подпитки извне, этими ресурсами обладает только США», — уточнил депутат.

Ранее в декабре стало известно, что международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, является ли Россия спонсором терроризма. В настоящий момент такими странами признаны Иран, КНДР, Сирия и Судан.

В августе 2018 года в сенат Конгресса США был внесен законопроект под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Его подготовили сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин. В документе, в частности, предлагается рассмотреть вопрос о признании России государством, спонсирующим терроризм.

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