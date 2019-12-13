Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

Новогоднюю ель для Соборной площади Московского Кремля срубили в Можайском городском округе Подмосковья в пятницу, 13 декабря. Об этом сообщает РИАМО.

«Подмосковье — это родина главной елки страны. Так всегда было и так всегда будет», — сказал министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

15 декабря дерево приедет в столицу, уточнил он.

Всего на звание главной ели страны претендовали 12 подмосковных деревьев. Специальная комиссия выбрала 25-метровую елку из Бородинского лесничества, возраст которой — 90 лет.

На Соборной площади елка простоит до середины января. После чего из ее древесины сделают сувениры, говорится на сайте областного правительства.

В Подмосковье в период новогодних каникул установят более полторы тысячи елок, всего в области будут работать 430 праздничных площадок.

