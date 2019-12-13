На границе Украины и Молдавии обнаружили нелегальный спиртопровод

Украинские правоохранители обнаружили в Одесской области трубопровод, по которому незаконно перемещали спирт из Молдавии на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) уточняют, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили пластиковую трубу, по которой из Молдавии перемещали спирт в гараже домовладения в селе Кучурган.

Правоохранители также обнаружили четыре пластиковых бочки по 250 литров наполненных алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров. В ГПУ считают, что спиртопровод действовал из-за сговора служебных лиц с представителями коммерческих структур. Возбуждено уголовное дело.

В октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой в стране, назвав ее показухой. По его словам, таможенные органы работают неэффективно из-за недостаточности количества контрольно-пропускных пунктов на границе.

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