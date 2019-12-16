Лукашенко призвал сажать чиновников за «палочную систему»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал без суда и следствия сажать чиновников, злоупотребляющих «палочной системой». Об этом он сказал во время совещания по вопросам применения мер административной ответственности, сообщается на сайте главы государства.

По словам Лукашенко, проблема «палочной системы» существует во многих ведомствах, в том числе в милиции, таможенных органах, налоговой инспекции, пожарной службе и других. Он отметил, что во многих из них руководство требует от сотрудников составлять определенное количество протоколов под угрозой лишения премии, что, по мнению главы государства, является недопустимым.

При этом президент Белоруссии признал, что проблема существует не только на уровне руководства и «излишнее рвение» проявляют и некоторые рядовые сотрудники, особенно в милиции. Лукашенко считает, что если не принять радикальные меры, государство «не искоренит эту проблему, будет болтовня».

Ранее Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за этого в некоторых ситуациях у него пропадает желание жить. Такое, по его словам, часто происходит после утренних докладов министров. Кроме того, неприятные ситуации могут повториться и вечером, в результате чего у главы государства могут возникнуть трудности с тем, чтобы уснуть ночью.

«Палочная система» — неофициальное название для системы оценки эффективности работы по количеству составленных протоколов, которая используется в органах правопорядка и других государственных ведомствах.

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