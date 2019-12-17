Группа The Hatters даст концерт в новогоднюю ночь

Российская рок-группа The Hatters выступит в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Праздничное шоу состоится на площадке «Главклуб Green Concert». Сбор гостей начнется в 22:00.

Отмечается, что программа праздника будет разделена на две части. Первая из них закончится незадолго до боя курантов, а вторая стартует после полуночи.

Коллектив The Hatters был основан в 2015 году. В его основной состав входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Вадим Рулев, Анна Музыченко, Анна Личадеева, Альтаир Кожахметов. Сами участники называют свое творчество «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах».

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке

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