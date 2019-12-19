Немецкая овчарка вскарабкалась на дерево за котом и застряла

В американском штате Калифорния пожарные сняли с дерева взрослую немецкую овчарку. Об этом сообщает CBS13.

Хозяйка собаки, жительница города Латроп Шерон Терстон (Sharon Thurston), утверждает, что ненадолго отпустила поводок. Оставшаяся без присмотра овчарка погналась за котом и, когда тот забрался на дерево, ухитрилась вскарабкаться вслед за ним.

Чтобы вернуть питомца, который застрял на большой высоте, Терстон пришлось вызвать пожарных. «Такие вызовы случаются не каждый день, — признается сотрудник пожарной охраны Марти Ортис (Marty Ortiz). — Я десять лет работал пожарным и спасателем, но о собаке на дереве, кажется, услышал впервые».

Когда он прибыл на место происшествия, овчарка сидела на вершине дерева и продолжала тянуться к коту, который примостился на дальнем конце ветки. Ортис воспользовался лестницей, чтобы подобраться поближе к ним, распутал зацепившийся за ветку поводок и спустил собаку на землю. Кот слез с дерева самостоятельно.

В 2018 году сообщалось, что в английском городе Эрли, графство Беркшир, пожарной команде пришлось снимать с дерева мужчину, который залез туда за беглым попугаем. Пока он спускался, птица снова улетела.

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