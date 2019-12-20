Поток экотуристов в России может увеличиться до 10 миллионов человек

В этом году российские нацпарки посетили рекордные 8,5 миллиона человек, а к 2024 году эта цифра должна вырасти до 10 миллионов. Об этом заявил директор информационно-аналитического центра заповедного дела Минприроды России Андрей Барышников.

В 2019 году было создано 9 особо охраняемых природных территорий. Шесть в Крыму, а также Ленские столбы в Республики Якутия, национальные парки «Кайгородский» в Республике Коми и «Зигальга» на Южном Урале.

Привлечение потока туристов на новые и уже существующие территории должно происходить постепенно, чтобы не навредить экосистемам и интегрировать местное население, отметил Барышников.

В Минприроды считают, что даже для небольших парков необходимо строить парковки, информационные центры, магазины. Для удаленных объектов строить отели и прокладывать экотропы, а уже потом массово звать туристов. Потому что, только создавая адекватную инфраструктуру, можно защитить природу. В то время как отдых «дикарями» наносит ей непоправимый вред.

В подтверждение этих тезисов Александр Железняк, эксперт ОНФ, учредитель АНО «Национальная туристическая инициатива» привел статистку, — так, 95 процентов туристов — это люди, которые готовы выйти на дневную прогулку, но им необходимо вечером вернуться в комфортные условия. И только 5 процентов тех — кто ходит с 70–80-литровыми рюкзаками самостоятельно по сложным трассам.

«Люди хотят наслаждаться природой, а не переживать из-за карт или разрядившихся навигаторов, — отметил Железняк. — При этом стихийный поток даже в одну тысячу туристов может нанести очень большой ущерб заповеднику. Поэтому первое, что нужно сделать для туристов, — это экотропы и навигацию».

Эксперты уверены, что потоком туристов можно управлять искусственно уже после создания инфраструктуры: рекламируя объекты и снимая про них фильмы. Главное, чтобы сами парки и территории были готовы к приему гостей.

«Многие страны зачастую искусственно придумывают истории, чтобы завлечь туристов. Например, одна из авиакомпаний финансировала производство нескольких фильмов про Японию, чтобы увеличить авиапоток между Китаем и Японией», — рассказывал Роман Скорый, резидент Национального туристического союза. В итоге число рейсов из Китая в Японию в конкретный город, который фигурировал в фильмах, увеличилось с одного рейса в неделю до трех рейсов в день.

«Есть у нас озеро Эльтон, оно соленое и прозрачное, подобный объект есть в Японии, и там люди платят бешеные деньги, чтобы туда попасть и сфотографироваться. Там нереальное количество посетителей», — говорит Барышников. Все дело в правильном маркетинге.