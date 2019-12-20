Девочка написала трогательное письмо Санте и довела пользователей сети до слез

Юная жительница Лондона написала Санта-Клаусу трогательное письмо и довела пользователей сети до слез. На это обратила внимание газета Daily Mirror.

Девятилетняя Эмилия Бурджо (Emilia Burgio) составила предновогодний список желаний по просьбе родителей. Отец ожидал, что она придумает как минимум десять идей для подарка, но вместо этого девочка написала трогательное послание: «Я долго думала, что же я все-таки хочу на Рождество. В итоге я поняла, что у меня уже все есть: семья и друзья, о которых можно только мечтать».

Под конец она упомянула пару вещей, которые хотела бы получить на праздник: роликовые коньки и серию книг про сестер-близняшек Скарлет и Айви. «Но только если у вас найдется свободное время. Я знаю, что у вас и так много забот. Спасибо, что уделили мне внимание», — добавила Бурджо.

«Она очень внимательная и всегда заботится о чувствах других. Нам как родителям было крайне приятно читать ее письмо», — подчеркнул отец, пожелавший сохранить анонимность. Няня Бурджо — Жасмин Стивенс (Jasmine Stevens) — решила поделиться ее текстом на Facebook. «Я не могу не показать вам это, — написала она. — Эта девочка такая добрая, заботливая, воспитанная и внимательная».

Многие пользователи сети признались, что ее послание Санте вызвало у них слезы. «Нет-нет, я не плачу, это не я», — комментировали одни. «Я едва сдерживаю слезы. Моей дочке всего семь месяцев. Надеюсь я смогу привить ей семейные ценности», — добавляли другие. «Какое прекрасное письмо», — восхищались третьи.

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