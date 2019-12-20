Сбросивший с вертолета иномарку блогер объяснился

Российский блогер Игорь Мороз рассказал, почему сбросил Gelandewagen с вертолета. Он объяснился в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По словам Мороза, идея возникла спонтанно. Блогер объяснил все тем, что машина приносила ему неудобства, например, с ремонтом: она тарахтела и скрипела, поэтому захотелось ее разбить. Он сравнил автомобиль с медленно работающим смартфоном, который хочется стукнуть.

Блогер отметил, что занимался подготовкой несколько месяцев и привлек к исполнению идеи своих друзей. Также Мороз рассказал, что пытался впечатлить поступком свою аудиторию.

Сообщается, что случаем заинтересовались сотрудники полиции и транспортной прокуратуры.

Ранее 20 декабря сообщалось, что два россиянина сбросили Mercedes Gelandewagen 1995 года выпуска с высоты около 300 метров с вертолета. Причиной называли спор между мужчинами на крупный контракт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!