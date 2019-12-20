Россияне сбросили с вертолета иномарку за миллион рублей

Два россиянина сбросили иномарку с вертолета в аэропорту Пески в Карелии. Об этом сообщает издание «Столица на Онего».

Инициаторами произошедшего стали двое жителей Москвы. Причиной поступка стал спор между мужчинами на крупный контракт. Проигравший рискнул своим автомобилем, который, по условиям пари, и скинули с высоты.

По информации издания, мужчины заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей. Автомобиль Mercedes Gelandwagen 1995 года выпуска прикрепили к вертолету с помощью троса, а затем сбросили с высоты около 300 метров. Примерная стоимость автомобиля оценивается в миллион рублей.

Подчеркивается, что иномарка была сброшена не на взлетную полосу, а на площадку аэропорта. Остатки автомобиля отвезли на металлолом, рассказали сотрудники аэропорта. Они назвали произошедшее «беспрецедентным случаем».

Ранее председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав (Шевченко) объяснил пристрастие российских священников к дорогим иномаркам. По его словам, это связано с тем, что советские годы в приходах вместо белого духовенства начали служить монахи, у которых появился избыток средств, когда «эпоха поменялась».

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