Страсть российских священников к джипам объяснили

Пристрастие российских священников к дорогим иномаркам связано с тем, что в советские годы в приходах вместо белого духовенства начали служить монахи (черное духовенство), которые могли тратить жалование только на себя. А когда «эпоха поменялась», у них появился избыток средств. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав (Шевченко). Его слова приводит издание «Взгляд».

«Людей в храмах стало больше. И когда-то выход из положения [замена "семейного" священника иеромонахом] начал превращаться в проблему. Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с "попом на джипе", так за рулем почти обязательно монах», — пояснил священнослужитель.

В этой связи он заявил о необходимости ввести обязательство для священников ездить на машинах среднего класса. Несогласным с этим правилом священнослужитель предложил повысить церковный налог, а вырученные деньги вкладывать в благотворительность.

15 ноября в городе Клинцы Брянской области священник на минивэне Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную местную жительницу и ее дочь. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Девочка не пострадала, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, коленного и локтевого суставов.

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