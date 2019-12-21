Новичок АПЛ потерпел четвертое поражение подряд

«Саутгемптон» на выезде разгромил «Астон Виллу» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу «святых». В составе победителей дублем отметился лучший бомбардир команды Дэнни Ингс. Еще один забитый мяч на свой счет записал Джек Стивенс. У хозяев отличился Джек Грилиш.

После 18 туров «Саутгемптон» имеет в активе 18 очков и располагается на 17-й позиции. В активе бирмингемцев, которые потерпели четвертое поражение подряд, 15 очков, клуб находится на 18-м месте.

В следующем туре «Саутгемптон» 26 декабря на выезде встретится с «Челси». «Астон Вилла» в тот же день на своем поле примет «Норвич».

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