В РПЦ предостерегли верующих россиян от кредитов

Митрополит Волоколамский Иларион предостерег россиян от кредитов, которые они не смогут вернуть. Такой совет верующим он дал во время передачи «Церковь и мир» на канале Россия 24.

Представитель РПЦ отметил, что неосмотрительные банковские операции могут поставить под удар человека или всю его семью. Богослов заметил при этом, что в современных условиях почти невозможно не пользоваться услугами банков, однако если отказаться от кредитов и от передачи средств под проценты, такая ситуация реальна.

Митрополит заявил, что православным необходимо помнить о запрете на ростовщичество для клириков, а также о том, что Иисус Христос говорил о невозможности одновременно служить Богу и маммоне.

Ранее глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) заявил, что телеведущая Ксения Собчак поступила кощунственно, надев серьги с изображением Иисуса Христа. По его словам, «такие люди плохо кончают».

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