Женщина нашла на дороге подарок и вернула его отправителям

Жительница американского города Гринвилл, штат Северная Каролина, нашла завернутый подарок на дороге и вернула его отправителям. Об этом сообщает сайт UPI.

Лорен Харпер (Lauren Harper) проезжала на автомобиле у магазина Walmart и заметила лежавший на дороге рождественский подарок в яркой упаковке. Она вышла из машины и забрала его. На бирке было написано «Маме и папе от Кеннеди».

Американка опубликовала фотографии подарка на Facebook, и пользователи около тысячи раз поделились ее публикацией. Один из них заметил, что подарок похож на те, что отправляют домой из детского сада La Petite.

Харпер связалась с детским садом и узнала, что в упаковке был отпечаток ноги трехмесячной девочки по имени Кеннеди в рамке.

В четверг, 19 декабря, американка вернула подарок в детский сад, чтобы его смогли повторно отправить родителям Кеннеди. Позже она написала, что отпечаток успешно доставили адресатам.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида супружеская пара купила в магазине коробку с прыгунками и обнаружила внутри заряженную полуавтоматическую винтовку. Пока неизвестно, как оружие оказалось в закрытой коробке.

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