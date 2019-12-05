Пара случайно подарила нерожденному ребенку заряженную винтовку

В американском штате Флорида супружеская пара купила в магазине запакованный детский подарок и обнаружила внутри заряженную полуавтоматическую винтовку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 1 декабря, Вероника Альварес-Родригес (Veronica Alvarez-Rodriguez) с мужем приобрели в магазине подержанных вещей Goodwill прыгунки для будущего ребенка их друзей Джонатана и Эмбер Розас (Jonathan and Amber Rosas). Коробка с подарком, который обошелся в 9,99 долларов (637 рублей), была закрыта. Только на вечеринке гости обнаружили, что внутри подарка лежит оружие.

«Когда идешь на праздник и радуешься, что смог ухватить детские прыгунки, которыми даже не пользовались, всего за десять долларов, а в итоге внутри находишь полуавтоматическую винтовку Mossberg 715T, — рассказала Альварес-Родригес на своей странице в Facebook. — Просто идеальный подарок для ребенка».

Увидев оружие, будущий отец воскликнул: «Ребята, вы подарили мне пушку!», в то время как остальные гости принялись смеяться. «Все решили, что мы пытались таким образом развлечь всех, но мы понятия не имели, как это произошло», — пояснила Альварес-Родригес. В дом вызвали полицию. «Полицейский предположил, что чья-то жена могла разозлиться на своего мужа и избавиться от его оружия таким вот способом», — отметила она.

Полицейские проверили документы и разрешили Джонатану оставить винтовку себе. «Этот пистолет теперь принадлежит Джонатану Младшему, который появится на свет со дня на день», — пошутила Альварес-Родригес. Однако на следующий день полиция попросила привезти оружие в участок, где оно будет храниться в течение трех месяцев.

По делу идет расследование. Пока неизвестно, как винтовка оказалась в закрытой коробке для прыгунков. Пользователи сети усомнились в правдивости истории. Юзеры утверждают, что рядом с винтовкой сфотографированы патроны от другого оружия.

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