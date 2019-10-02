Мать заказала в сети воздушный шарик и получила эротическое нижнее белье

Жительница английского города Манчестер заказала в интернет-магазине WISH надувной шар в форме жирафа и получила эротическое нижнее белье. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

32-летняя Лорен Вуд (Lauren Wood) приобрела надувной шар ко дню рождения дочери, которой исполнялось десять месяцев. Вместо него женщина обнаружила в посылке полностью прозрачное платье и стринги василькового цвета и предположила, что коробки перепутали. «Бедная девушка готовилась к незабываемой ночи, а получила гигантского надувного жирафа, — подчеркнула британка. — Я искренне сочувствую ей».

Вуд рассказала, что открыла посылку на глазах у девятилетней дочери и племянника, которые не смогли сдержать смеха. Женщина предположила, что подобный сюрприз подготовил для нее возлюбленный. «Самое обидное, что белье не подходило мне по размеру», — пояснила она. Позже она посмотрела описание товара на упаковке и увидела надпись «надувные шары».

Британка пыталась связаться с продавцом и сообщить об ошибке, однако никто не вышел на связь. В результате Вуд оставила эротическое белье себе как напоминание о забавной ситуации.

В мае стало известно, что клиентка интернет-ретейлера Boohoo обнаружила дохлую рыбу в сумке, которую заказала в подарок для дочери. Внутри посылки была запечатана засохшая золотая рыбка размером в несколько дюймов, от нее исходил неприятный запах.

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