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Женщина заказала сумку в сети и получила в придачу дохлую рыбу

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Клиентка интернет-ретейлера Boohoo обнаружила дохлую рыбу в сумке, которую заказала в подарок для дочери. Об этом сообщает Metro.

Для 15-летней Тайлы британка Никки Гудвин выбрала объемную кожаную сумку. «Она вернулась из школы и унесла посылку на второй этаж, а потом я услышала крик. Это был такой девчачий драматичный крик», — описала произошедшее Гудвин.

Оказалось, что внутри посылки была запечатана засохшая золотая рыбка размером в несколько дюймов, от которой шел неприятный запах.

После того, как Никки Гудвин опубликовала историю в Facebook, представители компании Boohoo связались с ней и пообещали полностью вернуть деньги за товар.

На запрос издания о комментарии они пока не дали ответа.

В мае 2018 года на День матери телезвезда Хлои Кардашьян подарила сестре Ким дизайнерскую сумку-косметичку, в которой вместе с разноцветными конфетами драже лежала секс-игрушка. Помимо этого в черной сумке Prada стоимостью 1420 долларов лежала записка: «иногда матерям нужно брать дело в свои руки».

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