Совфед прокомментировал призыв Порошенко ввести санкции из-за российского газа

Бывший украинский президент Петр Порошенко, призывая ввести санкции против украинских компаний за соглашения с «Газпромом», «опоздал на газовой поезд». Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter.

«Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же компаний», — сказал сенатор, комментируя слова Порошенко.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал Порошенко ярым врагом Украины. Сенатор в комментарии RT также выразил уверенность в том, что у бывшего президента ничего не получится.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что инициирует в парламенте санкции против украинских компаний, которые подписали соглашение с «Газпромом» о прямых поставках газа с 2020 года. По его мнению, заключенные контракты являются не коммерческими, а политическими. Он подчеркнул, что речь идет о нацбезопасности.

Соглашения о поставках с российским «Газпромом» заключили пять украинских компаний.

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