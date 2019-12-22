Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом». Фрагмент интервью в эфире телеканала Украина политик опубликовал на своем Facebook.

По мнению Порошенко, заключенные контракты являются не коммерческими, а политическими. Он заявил, что Россия продает газ со скидкой, чтобы с помощью доходов от него финансировать политические партии внутренних противников и подрывать основы государственности Украины. «Это вопрос национальной безопасности», — написал он.

22 декабря пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом». Согласно им, поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Названия компаний и объемы поставок пока что не уточняются.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной. Стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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