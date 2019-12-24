Группа «Браво» даст концерт в новогоднюю ночь

Российская рок-группа «Браво» выступит в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт начнется после полуночи в клубе «16 Тонн». Отмечается, что на мероприятии прозвучат все хиты коллектива, включая такие песни, как «Московский бит», «Старый отель», «Любите девушки», «Верю я», «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает» и «Любовь не горит». Кроме того, на двух этажах клуба будут работать танцполы с диджеями.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте площадке. В их стоимость будет включено не только посещения праздника, но и все блюда из новогоднего меню.

Группа «Браво» была основана Евгением Хавтаном в 1983 году. Солистами коллектива в разные годы были Жанна Агузарова, Валерий Сюткин и Роберт Ленц.

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