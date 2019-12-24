Российских чиновников решили пересадить со служебных автомобилей на такси

Часть федеральных чиновников предлагается лишить служебных автомобилей и пересадить их на такси. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, предлагается запретить закреплять служебные машины за чиновниками ниже руководителя структурного подразделения. Вместо этого к их обслуживанию планируется привлекать агрегаторы такси.

Правительственная комиссия поручила Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и управделами президента разработать соответствующий проект поправок.

Кроме того, планируется проработать вопрос использования агрегаторов такси для обслуживания чиновников, которым персональный служебный автомобиль сейчас не положен. При этом должны быть ограничены время, территория и класс обслуживания.

Переход на использование такси вместо служебных машин приведет к экономии расходов, какого класса машины ни использовались бы, рассказал изданию заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, это доказывает соответствующий опыт бизнеса.

В 2016 году сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее чиновникам арендовать мощные автомобили в служебных целях. В документе прописаны нормы, определяющие мощность служебных авто, которые руководители государственных ведомств и их структурных подразделений могут брать в аренду. Так, мощность машин, закрепленных за госслужащими, не должна превышать 200 лошадиных сил, а автомобилей, которые предоставляются по вызову, — не более 150 лошадиных сил.

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