RT предложил угадать зашифрованные в поздравительном ролике события года

Телеканал RT выпустил новогодний ролик «RT вас всех [censored]!», предложив зрителям отгадать, какие из самых громких событий уходящего года зашифрованы в видео.

«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT», — гласит подпись к ролику, опубликованному на YouTube.

На экране телевизора в ролике мелькают изображения президента США Дональда Трапма, президента Украины Владимира Зеленского, WADA, Марка Цукерберга, Греты Тунберг.

Также показаны на ринге бурый медведь и хорек, московские протесты, цензура в фейсбуке, «боевые» интернет-тролли, авиакатастрофа, в результате которой в горящем самолете погибли люди, а также посадку самолета в кукурузном поле, где все пассажиры были спасены. Вспомнили создатели ролика и полюбившуюся еще в 2018 году фразу о России бразильского болельщика Чемпионата мира по футболу Томера Савойи (Tomer Savoia).

Заканчивается ролик двумя фразами: «2019 Мы вас всех [censored]!» и «2020 Мы вас всех поздравляем!».



