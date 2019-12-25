Киргизия захотела поменяться территориями с Таджикистаном

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его страна готова поменяться территориями с Таджикистаном в приграничных районах. Его слова передает «Интерфакс».

Жээнбеков отметил, что в последнее время он часто обсуждает приграничные вопросы со своим коллегой президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. «Наша позиция четкая — мы готовы вести эту работу путем дипломатии и переговоров с учетом интересов обеих стран», — сказал президент Киргизии. По его словам, Бишкек готов обменяться с Душанбе территориями на всех участках, где это возможно.

Кроме того, Жээнбеков отметил, что переговоры с Таджикистаном по делимитации границы продвигаются недостаточно быстро и Киргизия хотела бы их ускорить.

Материалы по теме Безграничная угроза Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России

Ранее на границе Киргизии и Таджикистана десятки людей устроили словесную перепалку, которая переросла в конфликт. Почти две сотни человек — около 80 граждан Киргизии и 100 граждан Таджикистана — начали закидывать друг друга камнями на спорном участке границы между двумя странами.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. В ход идут камни, иногда инциденты перерастают в вооруженное противостояние.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!