Хозяин жилья набросился с разбитой бутылкой на туриста за отказ переплачивать

Владелец жилья набросился на постояльца с разбитой бутылкой за отказ переплачивать. Об этом сообщает Independent.

27-летний Джонни Эмсли (Jonnie Emsley) из Великобритании забронировал трехдневное проживание в гостевом доме на Шри-Ланке для уединенного отдыха. Встретивший британца хозяин пригласил его на небольшую экскурсию по окрестностям, во время которой постоянно просил о дополнительной плате. «Я отказался, потому что и так потратил больше 100 долларов (шесть тысяч рублей) на это мероприятие, хотя изначально мы договаривались о 20-ти (1,2 тысячи рублей)», — поведал турист и добавил, что, получив отказ, его гид разозлился.

Тогда Эмсли прямо на месте заплатил хозяину за трехдневное пребывание, несмотря на то, что провел в его доме только одну ночь, и заявил, что подыщет себе другое жилье.

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Когда мужчина вернулся в гостевой дом, владелец и его помощник набросились на него с разбитой бутылкой. «Я был между жизнью и смертью. Когда двое мужчин в гараже приставили к моей шее разбитую бутылку и грозили расправой, мое подсознание уже приготовилось к смерти», — описал ощущения Эмсли.

По его словам, после этого злоумышленники подвели его к автомату и заставили снять 868 фунтов стерлингов (70 тысяч рублей) наличными, после чего банк заблокировал его карту.

В итоге британцу удалось сбежать из гостевого дома и доложить о произошедшем полиции. Сервис booking.com, через который было совершено бронирование, пообещал разобраться со случившимся. Самостоятельно изучив отзывы других постояльцев, Эмсли выяснил, что он стал не первым гостем, столкнувшимся с вымогательством в этом месте.

Booking.com предложил туристу полную компенсацию денежных средств, а также удалил объявление с сайта.

В сентябре сотрудники одного из отелей в Тунисе взяли в заложники своих постояльцев и потребовали заново оплатить уже купленные туры. Они закрыли все выходы с территории отеля, отключили Wi-Fi и отказались пускать на территорию автобусы, которые должны были отвезти туристов в аэропорт. Причиной случившегося стали опасения работников, что испытывающая финансовые трудности туристическая компания Thomas Cook не сможет расплатиться по счетам.

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