Китайца казнили в Японии за убийство семьи с двумя детьми

Уроженца Китая, приговоренного к смертной казни за убийство семьи из четырех человек, казнили в Японии. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает The Japan Times.

Как отмечается, преступление было совершено в июне 2003 года. Тогда китаец Вей Вей (Wei Wei), который учился в Японии, вместе с двумя подельниками ограбил и убил семью в префектуре Фукуока: 41-летнего Синдзиро Мацумото (Shinjiro Matsumoto), его 40-летнюю жену Тику (Chika), а также их 11-летнего сына Каи (Kai) и восьмилетнюю дочь Хину (Hina).

Преступники похитили у потерпевших около 37 тысяч иен (почти 21 тысяча рублей) наличными. Тела убитых были обнаружены в тот же день в заливе Хаката: их руки были закованы в наручники, а к ногам были привязаны гантели.

Материалы по теме Будет больно Самые жестокие смертные казни со всего мира

Двоим сообщникам Вея удалось сбежать в Китай, однако там они были арестованы. Одного из них также приговорили к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в 2005 году. Второму было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сам Вей был осужден в 2011 году. После этого он пытался добиться повторного судебного разбирательства по своему делу, однако сделать это ему не удалось.

Как пояснила министр юстиции Японии Масако Мори (Masako Mori), которая была назначена на эту должность в конце октября 2019 года, на данный момент власти страны рассматривают смертную казнь как неизбежную форму наказания за подобные «чрезвычайно жестокие и отвратительные преступления». При этом она признала, что применение данной меры наказания возможно только после тщательного изучения всех деталей дела.

Предыдущий смертный приговор был приведен в исполнение в Японии 2 августа 2019 года. Всего на данный момент в стране содержатся 111 заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. В 2018 году число казненных в Японии достигло 15 человек, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!