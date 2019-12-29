Убийцу двухлетней девочки задержали в Москве

В Москве следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Тело ребенка с признаками удушения было обнаружено 27 декабря в квартире на востоке Москвы. В тот же день задержали и предполагаемого убийцу — мужчину 1964 года рождения. Кем он приходится девочке, не сообщается.

По данным Пятого канала, убийство было совершено в районе Восточное Измайлово на 15-й Парковой улице. В квартире, где была задушена девочка, проживает ее мать. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как отметили в СКР, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

26 декабря сообщалось, что жительница Кемеровской области выкинула на обочину поперхнувшуюся трехмесячную дочь, решив, что та умерла. Женщину задержали и намерены поместить в больницу для установления ее психического состояния.

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