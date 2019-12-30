Названа причина падения в море самолета EgyptAir

Названа причина падения в море самолета А320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году. Данные приводит The Wall Street Journal, ссылаясь на расследование французского суда.

Издание отмечает, что еще до падения системы воздушного судна оповещали несколько раз о неисправностях. Информация поступала в технический центр в Каире, пилоты также знали о ней, но ничего не предприняли. По мнению издания, причиной катастрофы стала утечка кислорода в кабине пилота. В результате произошло воспламенение.

В министерстве гражданской авиации Египта версию опровергли.

Лайнер Airbus А320 компании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, пропал с экранов радаров 19 мая. Впоследствии выяснилось, что он упал в Средиземное море. На борту находились граждане 12 стран, всего 66 человек: 56 пассажиров, три сотрудника службы безопасности и семь членов экипажа. Называлось несколько версий, одна из них была выдвинута в январе 2017 года: причиной катастрофы могли стать электронные гаджеты в кабине пилотов, в частности iPhone 6S и iPad mini.

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