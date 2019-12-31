Дочь Эльдара Рязанова отреагировала на спор о сексе и пьянстве в «Иронии судьбы»

Дочь режиссера Эльдара Рязанова отреагировала в своем Facebook-аккаунте на спор пользователей сети об «Иронии судьбы».

По словам Ольги Рязановой, интернет-юзеры задавались вопросами о сексе между героями Надей и Ипполитом, а также о том, выпивали ли актеры во время съемок сцены в бане. Киновед не стала раскрывать детали интимной связи между персонажами, однако ответила на вопрос о пьянстве в картине.

Рязанова рассказала, что картину, создание которой завершилось летом 1975-го года, собирались показать на новогодних праздниках, однако до режиссера доходила информация о том, что его работу не хотят выпускать из-за пропаганды алкоголизма.

«В начале декабря картину показали на семинаре, куда со всей страны съехались начальники республиканских и областных комитетов Гостелерадио. Они единодушно высказались против показа, не зная, что главный телевизионный начальник Лапин уже возил "Иронию" Брежневу, и тому очень понравилось», — написала дочь кинематографиста. По ее словам, перед новогодней ночью Рязанову позвонили и попросили записать вступительное слово к киноленте с пояснением, что «пить плохо, но в Новый год можно».

Отмечается, что режиссер записал вступление, однако днем 1 января с ним вновь связались и попросили переделать работу. Оказалось, что он назвал «Иронию судьбы» рождественской сказкой для взрослых, однако фильм нужно было охарактеризовать как новогоднюю сказку, потому что в Советском Союзе не отмечались религиозные праздники. После повторной записи вступления картина все же вышла в эфир.

Ранее «Ирония судьбы, или С легким паром!» возглавила список любимых новогодних картин россиян. В тройке оказалась еще одна работа Рязанова — комедия «Карнавальная ночь».

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