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Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью

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Семья из четырех человек погибла в результате падения лифта с девятого этажа. Это произошло вечером 30 декабря в городе Сан-Паулу (Бразилия), сообщает Daily Mail.

По его данным, 47-летняя Джуселина Сантос спустилась в вестибюль встретить гостей: 43-летнюю сестру Люсиниду де Соузу Гоес, ее мужа Эдисона Донизете и сына пары 19-летнего Эрика Мигеля. Вместе они зашли в лифт, чтобы подняться на девятый этаж. В какой-то момент лифт рухнул, и все пассажиры погибли.

Жильцы дома, где произошла гибель людей, рассказали, что оба пассажирских лифта постоянно выходили из строя: останавливались на полпути, не открывали двери, а также не работала аварийная кнопка.

Сломавшийся лифт был введен в эксплуатацию 23 декабря. После гибели людей его закрыли на проверку.

В ноябре 2018 года сообщалось, что лифт с шестью пассажирами сорвался с 95 этажа в американском Чикаго. Он остановился в районе 11 этажа, дополнительные тросы выдержали его вес, и никто не пострадал.

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