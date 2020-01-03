Мужчина зарезал прохожего в Париже и был застрелен

Неизвестный мужчина зарезал прохожего в пригороде Парижа и был застрелен полицейскими. Об этом со ссылкой на французское телевидение сообщает Reuters.
Нападение произошло около 14 часов дня в городе Вильжюиф департамента Валь-де-Марн. Полицейские приехали по вызову: очевидцы сообщили им о босом мужчине с холодным оружием. До приезда полиции нападавший успел ранить четверых человек. Один из них скончался от полученных ран, двоих других госпитализировали в тяжелом состоянии.
Прибывшие полицейские ликвидировали преступника с помощью автоматического оружия. О том, имелся ли в его действиях террористический мотив, пока неизвестно.
В начале октября сообщалось о другой атаке, произошедшей в Париже: сотрудник полиции напал с ножом на коллег. Ему удалось убить четверых, прежде чем его застрелили. Позже стало известно, что за год до этого убийца принял ислам.