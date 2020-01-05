Назван лучший фильм 2019 года

Фильм «Паразиты» (режиссер Пон Чжун Хо) стал лучшей кинокартиной 2019 года по версии Национальной сети кинокритиков США (National Society of Film Critics). Об этом сообщается на сайте организации.

«Паразиты» выиграли и в номинации «Лучший сценарий». Лучшим режиссером признали Грету Гервиг («Маленькие женщины»).

Лучшим актером стал Антонио Бандерас («Боль и слава»), лучшей актрисой — Мэри Кей Плэйс («Диана»). Брэд Питт за свою роль в «Однажды в… Голливуде» был назван лучшим актером второго плана, а титула «Лучшая актриса второго плана» удостоилась Лора Дерн («Брачная история», «Маленькие женщины»).

Операторская работа Клэра Матона («Портрет девушки в огне», «Атлантика») получила высшую оценку. Лучший документальный фильм 2019 года, по версии кинокритиков, — «Страна меда» (режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов).

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