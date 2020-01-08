Благоустроены территории вблизи станций МЦД-1 «Сетунь»

Платформа «Сетунь» — одна из наиболее востребованных станций на отрезке Одинцово — Белорусский вокзал. Она вошла в состав МЦД-1, поезда которого курсируют между станциями Одинцово и Лобня. Кроме того, она интегрирована с одноименной станцией белорусского направления МЖД. На этом же участке расположены станции «Рабочий поселок», «Фили», «Кунцево», «Москва Бутырская», «Москва–Пасс.–Смоленская», где в этом году были выполнены работы по благоустройству и улучшению транспортной и пешеходной доступности. Общая протяженность зоны благоустройства — порядка 14 километров, а площадь составляет более 30 гектаров.

В рамках работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции «Сетунь» было выполнено устройство тротуаров с асфальтобетонным и плиточным покрытием общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Покрытие проезжей части площадью порядка 30 тысяч квадратных метров заменили, а также установили новый бордюрный камень протяженностью 16,5 тысячи метров.

Воздушные кабельные линии убрали под землю, для этого было проложено 8,8 тысячи метров труб ПНД (полиэтиленовые трубы низкого давления).

«Территория около станции МЦД-1 "Сетунь" стала уютной и зеленой: здесь разбили более 50 тысяч квадратных метров газона, а также весной будут высажены порядка 130 деревьев и больше 1500 кустарников», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Идти к станции «Сетунь» теперь не только удобно, но и более безопасно: дорогу освещают почти 190 опор основного освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.

«Тем, кто пересаживается со станции на автобус, теперь будет гораздо комфортнее ждать транспорт. Для них установили 15 современных остановочных павильонов, где можно не только спрятаться от непогоды, но и зарядить свой мобильный телефон», — добавили в пресс-службе ведомства.

Станция МЦД-1 «Сетунь», так же, как и «Рабочий поселок», расположены в Можайском районе Западного административного округа столицы. В 1920-ых годах они превратилась из дачных мест в рабочие поселки, а в 1960 году вошли в состав Москвы. Сейчас в этом районе расположено большое количество жилых домов, офисных центров и промышленных предприятий. Более 130 тысяч горожан, проживающих в этом районе, часто пользуются платформами «Сетунь» и «Рабочий поселок», чтобы добраться в центр города, в том числе до Белорусского вокзала и площади Тверская застава.

На этапе проектирования проводились рабочие встречи с гражданами и представителями Управы района Можайский и Префектуры Западного округа. Их пожелания были учтены, а предложенные проектом решения благоустройства согласованы.